   Abdelhalim - مدّاح القمر  

لطفي العبدلي يعلّق على رسالة سعيد ... ربما في المرة المقبلة يرسل حمامة زاجلة للمشيشي

Publié le Vendredi 19 Février 2021 - 09:48 قراءة: 0 د, 29 ث
علّق لطفي العبدلي في برنامج " عبدلي شوتايم" على الفيديو المتداول لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهو يعطي الرسالة المثيرة للاستغراب الى مدير التشريفات لإعطائها الى رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقام الممثل محمد علي التونسي في البرنامج بمحاكاة مدير التشريفات وهو يوصل الرئاسة الى المشيشي مرتديا ملابس تعود الى فترة الخلافة الاسلامية.


وقال لطفي العبدلي " اعتقد ان رئيس الجمهورية تجاوز فيلم الرسالة برسالة رقم 2 والكتابة بالريشة وكاننا في العصور الوسطى مضيفا " اعتقد انه سيتم ارسال حمامة زاجلة للمشيشي في المرة المقبلة او ربما يعود بنا الى العصر الحجري".



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