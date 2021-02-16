وزاة النقل تكشف عن مشروع قانون من 92 فصل للسماح باستعمال "الدرون" والنشطاء يعتبرونه مشروعا متخلّفا

أعلنت الثلاثاء 16 فيفري، وزارة النقل واللوجستيك أن مصالحها أعدّت مشروع أمر حكومي يهدف إلى ضبط القواعد الفنية المنطبقة لاستغلال الطائرات الموجهة عن بعد.ودعت وزارة النقل حسب بلاغ نشرته مساء يوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، كافة المهنيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين إلى الاطلاع على مشروع هذا الأمر الحكومي عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني وإبداء الرأي بخصوص أحكامه.وأثار مشروع القانون موجة ساخرة في الصفحة الرسمية لوزارة النقل ووصفه البعض ب"دستور الدرون" فيما اعتبره آخرون مشروعا فاشلا ومتخلّفا يضع شروطا تعجيزية للسماح باستعمال الدرون.وعلّق بعض النشطاء بالقول "92 فصل كاملا" للسماح باستعمال طائرات الدرون التي يتم استعمالها في أغلب دول العالم ويتم بيعها في جميع المحلات.