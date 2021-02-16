   Warda - على عيني  

تحجير السفر عن 6 مسؤولين في قضية القمح الفاسد

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 13:38 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات -
من بينهم مستشار مباشر لعمله برئاسة الحكومة

صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري لباب نات انه تم التخلي عن ملف ما يعرف بقضية القمح الفاسد واحالة الملف على انظار القطب الاقتصادي المالي بالعاصمة .



مشيرا في السياق ذاته انه تم تحجير السفر عن 6 مسؤولين سابقين ومباشرين لعملهم برئاسة الحكومة من بينهم متهم برتبة مستشار مباشر لدى رئاسة الحكومة ووزير سابق . .. مؤكدا ان الابحاث شملت عددا كبيرا من المسؤولين من بينهم من يشتغل منصب حساس .

وان القطب القضائي هو من سيوجه التهم للمظنون فيهم المحالين بحالة سراح بعد استنطاقهم والنظر في ملف القضية .



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