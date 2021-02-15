راشد الغنوشي : رئيس الحكومة لا يريد فرض التحوير بالقوة

قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريح لاذاعة جوهرة "اف ام" عقب اجتماع خلية الأزمة بالبرلمان إنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية أن تبدي أكثر مرونة في مسألة التحوير الوزاري.
و أوضح أن رئيس الحكومة هشام المشيشي يعمل على ايجاد حل دستوري لهذا الاشكال وليس متجها لفرض إرادته بالقوة حسب تعبيره .
وبخصوص إعفاء 5 وزراء شملهم التحوير أكد الغنوشي أنها خطوة مؤقتة في إتجاه حل الخلاف الموجود مضيفا أن المجلس يعمل على بناء المحكمة الدستورية لأن غيابها قاد إلى عدة تأويلات للدستور.
و أوضح أن رئيس الحكومة هشام المشيشي يعمل على ايجاد حل دستوري لهذا الاشكال وليس متجها لفرض إرادته بالقوة حسب تعبيره .
وبخصوص إعفاء 5 وزراء شملهم التحوير أكد الغنوشي أنها خطوة مؤقتة في إتجاه حل الخلاف الموجود مضيفا أن المجلس يعمل على بناء المحكمة الدستورية لأن غيابها قاد إلى عدة تأويلات للدستور.
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