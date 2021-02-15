   Om Kalthoum - ليلة حب  

راشد الغنوشي : رئيس الحكومة لا يريد فرض التحوير بالقوة

Publié le Lundi 15 Février 2021 - 14:27 قراءة: 0 د, 25 ث
قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريح لاذاعة جوهرة "اف ام" عقب اجتماع خلية الأزمة بالبرلمان إنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية أن تبدي أكثر مرونة في مسألة التحوير الوزاري.

و أوضح أن رئيس الحكومة هشام المشيشي يعمل على ايجاد حل دستوري لهذا الاشكال وليس متجها لفرض إرادته بالقوة حسب تعبيره .


وبخصوص إعفاء 5 وزراء شملهم التحوير أكد الغنوشي أنها خطوة مؤقتة في إتجاه حل الخلاف الموجود مضيفا أن المجلس يعمل على بناء المحكمة الدستورية لأن غيابها قاد إلى عدة تأويلات للدستور.

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