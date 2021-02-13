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الشابي: الغنوشي يحمل مشروعا طائفيا، قيس سعيد يلعب دورا تحريضيا وعبير موسى مستعدّ للتحالف معها

Publié le Samedi 13 Février 2021 - 12:10 قراءة: 0 د, 38 ث
هاجم السبت 13 فيفري، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي، حركة النهضة واعتبر أنها لم تقطع مع العنف ومستعدة لممارسته.


كما هاجم في حوار لجريدة الشروق رئيس الحركة راشد الغنوشي واعتبر أنه يحمل مشروعا طائفيا ويسعى للتمكن من مفاصل الدولة لتحقيق المشروع المجتمعي والاقليمي لتنظيم لإخوان المسلمين حسب تصريحه.


وفي سياق اخر وجه الشابي انتقادات لرئيس الجمهورية قيس سعيد واعتبر أنه يلعب دورا تحريضيا ويدفع نحو التطاحن السياسي.

وتحدث في هذا السياق عن تعاطى الرئيس مع مسألة التحوير الوزاري وقال "الرئيس ليس له حق الفيتو ليرفض التحوير وليس من صلاحياته أن يعطل مؤسسات الدولة.

من جانب اخر تحدث الشابي عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وأكد أنه مستعد للتحالف معها بشرط انخراطها في المسار الثوري حسب تصريحه.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 220499

Amor2  (Switzerland)  |Samedi 13 Février 2021 à 15h 30m |           
هذا الرجل يبحث عن دور بطولي تاريخي ويريد أن يُسجل شارع بإسمه كشارع الحبيب بورقيبة مثلًا!!!!!
والحقيقة أنه يستحق سلسلة من المراحيض العمومية أن تُسمّى بإسمه....!!!! ليُخلّد إسمه في مزبلة التاريخ...

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 13 Février 2021 à 13h 48m |           
أكيد أنه أنفق كل ال 50 مليون الذي أعطاه اياهم بن علي ليلة 13ر جانفي ،والآن يطمع في مقاسمة عهير موشي أموال رعات البعير ؟؟؟

Aziz75  (France)  |Samedi 13 Février 2021 à 12h 27m |           
نصيحتي لك تمتع بالتقاعد، و إكتب مذكراتك لعلى فيها فائدة للأجيال القادمة.

Afarit  ()  |Samedi 13 Février 2021 à 12h 16m |           
فعلها قبل الان وخان الثورة وتحالف ودخل وزيرا في حكومة محمد الغنوشي
من باع كرامته مرة فله مطلق الإستعداد أن يبيعها أخرى مع عبير أو نتنياهو



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