الشابي: الغنوشي يحمل مشروعا طائفيا، قيس سعيد يلعب دورا تحريضيا وعبير موسى مستعدّ للتحالف معها

هاجم السبت 13 فيفري، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي، حركة النهضة واعتبر أنها لم تقطع مع العنف ومستعدة لممارسته.كما هاجم في حوار لجريدة الشروق رئيس الحركة راشد الغنوشي واعتبر أنه يحمل مشروعا طائفيا ويسعى للتمكن من مفاصل الدولة لتحقيق المشروع المجتمعي والاقليمي لتنظيم لإخوان المسلمين حسب تصريحه.وفي سياق اخر وجه الشابي انتقادات لرئيس الجمهورية قيس سعيد واعتبر أنه يلعب دورا تحريضيا ويدفع نحو التطاحن السياسي.وتحدث في هذا السياق عن تعاطى الرئيس مع مسألة التحوير الوزاري وقال "الرئيس ليس له حق الفيتو ليرفض التحوير وليس من صلاحياته أن يعطل مؤسسات الدولة.من جانب اخر تحدث الشابي عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وأكد أنه مستعد للتحالف معها بشرط انخراطها في المسار الثوري حسب تصريحه.