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المسدس التركي "SAR 9" يفوز بجائزة "ذهبية" في الولايات المتحدة

Sarsılmaz/AA
Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 10:08 قراءة: 0 د, 41 ث
الأناضول - حصل مسدس "SAR 9" الذي طورته شركة "سارسلماز" التركية ، على جائزة "اختيار القراء الذهبية" في فئة المسدسات بمجلة "يو أس تاكتيكال ريتالر US Tactical Retailer" الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن شركة سارسلماز، الجمعة، أن مسدسها من طراز "SAR 9" الذي طورته بما يتماشى مع احتياجات قوات الأمن والجيش التركي حصل على جائزة كبيرة ثانية في الولايات المتحدة، للشهر الثاني على التوالي.


وكان المسدس حصل في يناير/ كانون الثاني الماضي على جائزة أفضل مسدس في الولايات المتحدة لعام 2020، حسب تصويت أجرته مجلة "أون تارغت On Target" الأمريكية.

ونال المسدس التركي المركز الأول متقدماً على منافسيه، لما يمتلكه من مواصفات وجودة عالية في الأداء أثناء إطلاق النار.

وتزود شركة "سارسلماز" التركية لصناعة الأسلحة الجيش والشرطة في تركيا بأسلحة عالية الجودة يتم اختبارها عدّة مرات في مختلف الشروط.

وتنتج الشركة 50 نوعًا من المسدسات فضلًا عن البنادق والرشاشات.

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