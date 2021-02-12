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الثقة في الشخصيات السياسية : قيس سعيد في تراجع

Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 08:43 قراءة: 0 د, 39 ث
حصل رئيس الجمهورية قيس سعيد على 39 بالمائة منثقة التونسيين حسب سبر أراء أنجزته جريدة المغرب بالشراكة مع مؤسسة سيغما كونساي .
وكان سعيّد قد حظي بنسبة بـ59 % من ثقة التونسيين في شهر جوان من السنة الماضية ...



واحتل القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي المرتبة الثانية ب 33 بالمائة ثم رئيسة الحزب الدستوري الحرعبير موسي بـ 24 بالمائة.

أما فيما يتعلق بانعدام الثقة الكلي، فقد احتلّ راشد الغنوشي صدارة القائمة، يليه علي العريض ثم يوسف الشاهد ثم نبيل القروى، ويليه حمة الهمامي ثم سيف الدين مخلوف.

كما تم تسجيل ارتفاع كبير في مستوى تشاؤم التونسيين وخوفهم من المستقبل من خلال نتائج نفس البارومتر حيث اعتبر 89.8 بالمائة من المستجوبين أن تونس تسير في الطريق الخطأ، واعتبر 70.9 بالمائة منهم أن الوضع المالي الحالي للأسرة أسوأ من السنة الفارطة.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220419

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 12 Février 2021 à 10h 04m |           
سبر آراء من رحم الدولة العميقة والمخابرات الأجنبية ومن إخراج جريدة المغرب والزرقونيات

Falfoul  ()  |Vendredi 12 Février 2021 à 09h 43m |           
احصاءيات من عند مخابرات المستعمر ....



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