الثقة في الشخصيات السياسية : قيس سعيد في تراجع

حصل رئيس الجمهورية قيس سعيد على 39 بالمائة منثقة التونسيين حسب سبر أراء أنجزته جريدة المغرب بالشراكة مع مؤسسة سيغما كونساي .وكان سعيّد قد حظي بنسبة بـ59 % من ثقة التونسيين في شهر جوان من السنة الماضية ...واحتل القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي المرتبة الثانية ب 33 بالمائة ثم رئيسة الحزب الدستوري الحرعبير موسي بـ 24 بالمائة.أما فيما يتعلق بانعدام الثقة الكلي، فقد احتلّ راشد الغنوشي صدارة القائمة، يليه علي العريض ثم يوسف الشاهد ثم نبيل القروى، ويليه حمة الهمامي ثم سيف الدين مخلوف.كما تم تسجيل ارتفاع كبير في مستوى تشاؤم التونسيين وخوفهم من المستقبل من خلال نتائج نفس البارومتر حيث اعتبر 89.8 بالمائة من المستجوبين أن تونس تسير في الطريق الخطأ، واعتبر 70.9 بالمائة منهم أن الوضع المالي الحالي للأسرة أسوأ من السنة الفارطة.