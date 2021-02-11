تهديد فنان من قبل عضو بحركة النهضة .. الناطق الرسمي يكشف

باب نات - تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي كان يحمل صورة فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ويتضمن تهديدا لفنان بعد أن أطلق اغنية حول زعيم الحركة راشد الغنوشي قال فيها " غنوشو قوم غنوشي أخرج من البلاد".



باتصالنا بفتحي العيادي نفى لباب نات ذلك واكد انه لم يهدد الفنان المذكور ولم يتصل به إطلاقاً ،وان الفيديو مفبرك و الغاية منه تشويهه وحركة النهضة لا غير، موضحا ان هناك حملة مننهجة تستهدفه .



