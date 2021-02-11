   karaouli - يا ليالي  

تهديد فنان من قبل عضو بحركة النهضة .. الناطق الرسمي يكشف

Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 19:19 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي كان يحمل صورة فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ويتضمن تهديدا لفنان بعد أن أطلق اغنية حول زعيم الحركة راشد الغنوشي قال فيها " غنوشو قوم غنوشي أخرج من البلاد".

باتصالنا بفتحي العيادي نفى لباب نات ذلك واكد انه لم يهدد الفنان المذكور ولم يتصل به إطلاقاً ،وان الفيديو مفبرك و الغاية منه تشويهه وحركة النهضة لا غير، موضحا ان هناك حملة مننهجة تستهدفه .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220395

Karimyousef  (France)  |Jeudi 11 Février 2021 à 19h 45m |           
الكذب علامة ضعف و انهيار تام.لا اخلاق و لا سلوك



En continu

Toutes les news
.

الخميس 11 فيفري 2021 | 29 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:58 15:31 12:40 07:12 05:45
14°
 18° % 51 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1121°-1017°-1212°-811°-6
  • Avoirs en devises
    22383,2

  • (11 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28541 DT        1$ =2,71568 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 fev)   1843,4 MDT