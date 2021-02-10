الداخلية - القبض على شخصين بحوزتهما 100 صفيحة زطلة

باب نات - تمكّنت دوريّة تابعة للفوج الجهوي لحفظ النّظام بالقصرين، يوم 09 فيفري 2021، من ضبط شخصين على متن سيّارة بحوزتهما 100 صفيحة من مخدّر القنب الهندي //زطلة// تزن حوالي 10 كلغ (كانت مخفيّة بإحكام على مستوى محرّك السّيارة).



ووفق بلاغ للداخلية, أذنت النّيابة العموميّة بالاحتفاظ بهما واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما ومواصلة الأبحاث.



