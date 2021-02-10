الداخلية - القبض على شخصين بحوزتهما 100 صفيحة زطلة

باب نات - تمكّنت دوريّة تابعة للفوج الجهوي لحفظ النّظام بالقصرين، يوم 09 فيفري 2021، من ضبط شخصين على متن سيّارة بحوزتهما 100 صفيحة من مخدّر القنب الهندي //زطلة// تزن حوالي 10 كلغ (كانت مخفيّة بإحكام على مستوى محرّك السّيارة).
ووفق بلاغ للداخلية, أذنت النّيابة العموميّة بالاحتفاظ بهما واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما ومواصلة الأبحاث.
ووفق بلاغ للداخلية, أذنت النّيابة العموميّة بالاحتفاظ بهما واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما ومواصلة الأبحاث.
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