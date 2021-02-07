على عكس ما تُظهره بعض الصور،... فيديو يوضّح محاولة اعتداء عبد الناصر العويني على الأمن

باب نات - نشرت اذاعة الديوان أف أم فيديو خلال التحرك الاحتجاجي ليوم السبت 6 فيفري على خلفية ما راج حوا اعتداء أعوان الأمن على المحامي عبد الناصر العويني.
وعلى عكس ما تداولت بعض وسائل الاعلام وما أظهرته بعض الصور فان الفيديو يكشف أن العويني هو من تهجم على أعوان الأمن وحاول الاعتداء عليهم الا أنهم منعوه من ذلك.
تجدر الاشارة الي ان العويني كان خاطب المحتجين قائلا ان الأمن ليس أمنا جمهوريا وأنه لا يدافع على الوطن والعلم بل هو أم النهضة ويدافع على الغنوشي وبوشلاكة حسب تعبيره.
وعلى عكس ما تداولت بعض وسائل الاعلام وما أظهرته بعض الصور فان الفيديو يكشف أن العويني هو من تهجم على أعوان الأمن وحاول الاعتداء عليهم الا أنهم منعوه من ذلك.
تجدر الاشارة الي ان العويني كان خاطب المحتجين قائلا ان الأمن ليس أمنا جمهوريا وأنه لا يدافع على الوطن والعلم بل هو أم النهضة ويدافع على الغنوشي وبوشلاكة حسب تعبيره.
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