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على عكس ما تُظهره بعض الصور،... فيديو يوضّح محاولة اعتداء عبد الناصر العويني على الأمن

Photo Yassine Gaidi/AA
Publié le Dimanche 07 Février 2021 - 09:55 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - نشرت اذاعة الديوان أف أم فيديو خلال التحرك الاحتجاجي ليوم السبت 6 فيفري على خلفية ما راج حوا اعتداء أعوان الأمن على المحامي عبد الناصر العويني.

وعلى عكس ما تداولت بعض وسائل الاعلام وما أظهرته بعض الصور فان الفيديو يكشف أن العويني هو من تهجم على أعوان الأمن وحاول الاعتداء عليهم الا أنهم منعوه من ذلك.


تجدر الاشارة الي ان العويني كان خاطب المحتجين قائلا ان الأمن ليس أمنا جمهوريا وأنه لا يدافع على الوطن والعلم بل هو أم النهضة ويدافع على الغنوشي وبوشلاكة حسب تعبيره.



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 220084

Delavant  (France)  |Dimanche 07 Février 2021 à 11h 21m |           
Que veulent ils ces individus c'est plusieurs points d'interrogations ???
Ils sont en majorité des avocats qui maitrise l'art oratoire pour défendre tout et son contraire. Du faux courageux qui l'était on sillonnant l'avenue Bourguiba pour annoncer la fuite de l'ancien dictateur à l'escroc d'aujourd'hui qui agresse les forces de l'ordre on se faisant passer pour le victime ( Pauvre mon pays )

Karimyousef  (France)  |Dimanche 07 Février 2021 à 11h 02m |           
Ce type en manque de notoriété et frustré par le peu de manifestants ayant répondu présent a cherché à agresser les forces de l'ordre. Il voulait qu'on parle de lui.
J'espère qu'il répondra de ses actes devant la justice.

Potentialside  (Tunisia)  |Dimanche 07 Février 2021 à 10h 49m |           
الكل علي بابا ،بلا مصداقية من الطرفين ...الوافي ايضا عندو اموور يحب يسلكها قبل ما يتزبك ...

Karimyousef  (France)  |Dimanche 07 Février 2021 à 10h 24m |           
أين النيابة العمومية. ماهو موقف النقابات الأمنية من هذا الاعتداء على الامن.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 07 Février 2021 à 10h 21m |           
واضح ان هذا الرهط هو من اعتدى على قوات الامن. و لا بد من مقاضاته. فشل المظاهرة التي جمعت عددا قليلا جعلتهم يفقدون وعيهم وبالتالي بدأو يبحثون عن عنتريات فارغة



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