المكي يبشر التونسيين بقرب استقرار الوضع الصحي ببلادنا‎

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أريانة: تراجع ملحوظ في عدد حالات الايواء بالمستشفيات لمرضى "كوفيد- 19"

بشّر وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك اليوم السبت 06 فيفري 2021 بقرب استقرار الوضع الصحي ببلادنا مع حلول صيف أو ربما الفترة التي تسبقه.... وذلك مع إعلان شركة الأدوية (جونسون آند جونسون) قرب حصول لقاحها المضاد للفيروس اللعين على التراخيص اللازمة تمهيدا لطرحه بالأسواق واستعماله.واعتبر المكي الاعلان خطوة مهمة لتسريع وتيرة حملات التلقيح في العالم وتأمين أكبر قدر ممكن من حاجيات الدول... وحذّر المكي من التراخي وعدم احترام البروتوكولات الصحية....وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 4 فيفري الجاري،51 حالة وفاة و1163 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 4693 تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 7099 حالة وفاة و215112 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.يذكر أن اللّجنة الجهوية لمتابعة الوضع الوبائي بولاية أريانة، سجّلت تراجعا ملحوظا في عدد حالات الايواء بالمستشفيات لمرضى "كوفيد-19" أصيلي الجهة، سواء بأقسام الانعاش او بأجنحة الاكسيجين، حيث بلغ عدد المقيمين الى غاية 04 فيفري الجاري، 14 شخصا من بينهم 3 أشخاص بقسم الانعاش، و11 شخصا يخضعون للتنفس عبر أجهزة الاكسيجين.