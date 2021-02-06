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الافراج عن سامي الفهري ... اشاعة ... ...

Publié le Samedi 06 Février 2021 - 11:36 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - تداولت بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده الافراج عن المخرج التلفزي عن سامي الفهري من سجن ايقافه .


وللتثبت من الخبر اتصل باب نات بمحاميه الاستاذ عبد العزيز الصيد الذي اكد لنا صباح اليوم السبت 6 فيفري 2021أن الخبر اشاعة .


وان القضاء سينظر قريبا في جلسة لمنوبه.

وللاشارة فان سامي الفهري تم ايقافه على خلفية شبهات فساد مالي بشركة كاكتوس برود أثر شكاية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة .

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