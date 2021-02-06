الافراج عن سامي الفهري ... اشاعة ... ...

باب نات -

تداولت بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده الافراج عن المخرج التلفزي عن سامي الفهري من سجن ايقافه .وللتثبت من الخبر اتصل باب نات بمحاميه الاستاذ عبد العزيز الصيد الذي اكد لنا صباح اليوم السبت 6 فيفري 2021أن الخبر اشاعة .وان القضاء سينظر قريبا في جلسة لمنوبه.وللاشارة فان سامي الفهري تم ايقافه على خلفية شبهات فساد مالي بشركة كاكتوس برود أثر شكاية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة .