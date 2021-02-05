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الناطقة الرسمية باسم محكمة المنستير والمهدية تكشف ملابسات قطع عضو لموقوف

Publié le Vendredi 05 Février 2021 - 14:20 قراءة: 0 د, 45 ث
باب نات - اكدت روضة بريمة الناطقة الرسمية باسم محاكم المهدية والمنستيبر لباب نات ان النّيابة العموميّة اتخذت مساء أمس الموافق ل 4 فيفري 2021 قرارا في إجراء بحث تحقيقي من أجل التعذيب النّاجم عنه بتر عضو ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث على معنى أحكام الفصلين 101 ثالثا فقرة ثانية و101 مكرر من المجلة الجزائية.

موضحة انه تم اتُّخاذ القرار على إثر شكاية تقدّم بها محامي متّهم موقوف بالسجن المدني بالمنستير، تضمنت تقرير الطبيب الذي عاين الحالة، و محضر سماع الشاكي من طرف ممثل النيابة العمومية بالمنستير.
وتبين ان الموقوف مودع بالسجن المدني بالمنستير على ذمّة قضيّة جناحيّة لمقاضاته من أجل السرقة المجرّدة ومشتبه به في قضيّة سرقة أخرى مازال البحث جاريا في خصوصها .


وكان الأستاذ الهادي الصدام محامي أحد الموقوفين في قضية سرقة مجردة أفاد أن موكله تعرض إلى كافة أشكال التعذيب من ركل و ضرب وكي بالنار مما انجر عنه نزيف استوجب تدخل جراحي لاستئصال خصيته اليسرى.

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