محسن مرزوق: أدعو قيس سعيّد إلى النزول من وضعية الزقفونه لتجاوز الأزمة

دعا الخميس 4 فيفري، رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى النزول من " وضعية الزقفونه " من أجل تجاوز الأزمة السياسية المتعلقة بتأدية الوزراء الجدد لليمين الدستورية.
وقال محسن مرزوق خلال حضوره في برنامج تونس اليوم على قناة الحوار التونسي " حلّ الأزمة الراهنة هو اتخاذ رئيس الحكومة الخطوة الأولى باعتبار أن سعيد هو رئيس الجمهورية المنتخب "، مضيفا " هناك أولويات أهم من كل هذه الصراعات على رأسها الوضع الصحي في البلاد".
وجدد محسن مرزوق دعوته إلى بناء رؤية وطنية جديدة وتأسيس جمهورية ثالثة من أجل تحرك وطني لبناء تونس جديدة.
وكان الرئيس قيس سعيّد، ذكّر خلال لقائه أمس الأربعاء بأمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، موضحا أنه "إذا كان يوجد حوار لحل هذه الأزمة، فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها"، مشددا على "احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة"، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وقال محسن مرزوق خلال حضوره في برنامج تونس اليوم على قناة الحوار التونسي " حلّ الأزمة الراهنة هو اتخاذ رئيس الحكومة الخطوة الأولى باعتبار أن سعيد هو رئيس الجمهورية المنتخب "، مضيفا " هناك أولويات أهم من كل هذه الصراعات على رأسها الوضع الصحي في البلاد".
وجدد محسن مرزوق دعوته إلى بناء رؤية وطنية جديدة وتأسيس جمهورية ثالثة من أجل تحرك وطني لبناء تونس جديدة.
وكان الرئيس قيس سعيّد، ذكّر خلال لقائه أمس الأربعاء بأمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، موضحا أنه "إذا كان يوجد حوار لحل هذه الأزمة، فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها"، مشددا على "احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة"، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.
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