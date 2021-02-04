لجنة الشباب تنظر في شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية

باب نات - عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إجتماعا اليوم الخميس 04 فيفري 2021 تم خلاله التطرق إلى شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية الذي يهدف إلى تأطير العمل الفني وتمكين أهل المهنة من جملة من الحقوق التي تضمن كرامتهم .



ونظرت اللجنة أساسا في تحديد جلسات الاستماع إلى النقابات والجمعيات الفنية ومختلف المهتمين بالشأن الفني ، وذلك لمزيد التعمق في مشروع القانون مع برمجة يوم دراسي حوله وإعتماد مخرجات اليوم الدراسي ضمن الأعمال التحضيرية للجنة .



