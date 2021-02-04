الهايكا: تنظم ورشة عمل حول استكمال مسار إحداث هيكل مستقل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة

نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يوم الخميس 4 فيفري 2021، ورشة عمل مع ممثلي القنوات الاذاعيّة والتلفزيّة العموميّة والجمعياتيّة والخاصة، في إطار مزيد التنسيق بخصوص استكمال مسار المشروع المتعلّق بإحداث هيكل مستقل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة.وتم خلال هذه الورشة تبادل الأفكار والمقترحات حول كيفيّة تفعيل هذا الهيكل الجديد الذي سيعمل على تنظيم قطاع قياس نسب الاستماع والمشاهدة وفق منهجية علميّة تأخذ بعين الاعتبار المعايير والتجارب الدولية المقارنة في هذا المجال.وتم الاتفاق بين المشاركين على ضرورة الإسراع في استكمال هذا المشروع لما له من تأثير كبير على اقتصاد وسائل الاتصال السمعي البصري وخاصة على شفافيّة توزيع الاشهار في وسائل الاعلام السمعية والبصرية.كذلك تمّ الاتفاق على ضرورة عقد عدّة لقاءات تنسيقيّة أخرى وفق جدول زمني محدد لمزيد بلورة هذا المشروع مع كل الأطراف المتدخلة في القطاع السمعي والبصري والمستشهرين وسيكون الاجتماع المقبل يوم الخميس 11 فيفري 2021.وللتذكير فإن مسار إرساء هيكل مستقل يتولى الاشراف على قياس نسب الاستماع والمشاهدة انطلق منذ سنة 2020، فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34/2020 بتاريخ 21 أفريل 2020 قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أفريل 2020 والمتعلق بتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة لضبط المعايير ذات الطابع التقني والقانوني لتنظيم هذا القطاع وفق ما حدده المرسوم عدد 116 لسنة 2011 .