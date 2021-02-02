   100% - كوكتيل طرب  

بسبب الضغط والاستفزار من كتلة عبير موسي " ارتفاع ضغط النائب فيصل دربال "

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 15:02 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تعرض النائب فيصل دربال مقرر لجنة المالية للعنف من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر.
كما تم منع النائب من تلاوة التقرير كما يجري فحصه من طبيب المجلس وذلك وفق فيديو نشرته النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي.
من جانبه اكد النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي ان سبب الازمة الصحية للنائب فيصل دربالي هو الضغط والاستفزار الذي مارسته عبير موسي عبر البوق.








Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219779



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 02 فيفري 2021 | 20 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:16 17:48 15:23 12:40 07:21 05:52
18°
 19° % 59 :الرطــوبة
تونــس 12°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
19°-1223°-1123°-1425°-1424°-14
  • Avoirs en devises
    22468,6

  • (1 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,29061 DT        1$ =2,71287 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 fev)   737,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة