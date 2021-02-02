بسبب الضغط والاستفزار من كتلة عبير موسي " ارتفاع ضغط النائب فيصل دربال "

باب نات -

تعرض النائب فيصل دربال مقرر لجنة المالية للعنف من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر.كما تم منع النائب من تلاوة التقرير كما يجري فحصه من طبيب المجلس وذلك وفق فيديو نشرته النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي.من جانبه اكد النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي ان سبب الازمة الصحية للنائب فيصل دربالي هو الضغط والاستفزار الذي مارسته عبير موسي عبر البوق.