الترجي الرياضي التونسي ينتدب المهاجم الايفواري ويليام توغي

اعلن الترجي الرياضي التونسي عن انتداب المهاجم الإيفواري ويليام توغي في إطار الإعارة قادما من فريق كا - في مالينس البلجيكي وذلك إلى نهاية الموسم الجاري مع أحقية شراء العقد أليا في صورة موافقة الترجي الرياضي التونسي.ويبلغ الايفواري ويليام توغي من العمر 24 سنة ويشغل خطة مهاجم وسبق له الاحتراف في كوت يديفوار و في المغرب ولعب مع منتخب بلاده.ومن جهة اخرى اضاف الترجي اللاعبين انيس البدري ورائد الفادع باسيط عبدول خالد وويليام توغي الى قائمة اللاعبين المشاركين في مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.