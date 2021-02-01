الترجي الرياضي التونسي ينتدب المهاجم الايفواري ويليام توغي

وات - اعلن الترجي الرياضي التونسي عن انتداب المهاجم الإيفواري ويليام توغي في إطار الإعارة قادما من فريق كا - في مالينس البلجيكي وذلك إلى نهاية الموسم الجاري مع أحقية شراء العقد أليا في صورة موافقة الترجي الرياضي التونسي.
ويبلغ الايفواري ويليام توغي من العمر 24 سنة ويشغل خطة مهاجم وسبق له الاحتراف في كوت يديفوار و في المغرب ولعب مع منتخب بلاده.
ومن جهة اخرى اضاف الترجي اللاعبين انيس البدري ورائد الفادع باسيط عبدول خالد وويليام توغي الى قائمة اللاعبين المشاركين في مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
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ويبلغ الايفواري ويليام توغي من العمر 24 سنة ويشغل خطة مهاجم وسبق له الاحتراف في كوت يديفوار و في المغرب ولعب مع منتخب بلاده.
ومن جهة اخرى اضاف الترجي اللاعبين انيس البدري ورائد الفادع باسيط عبدول خالد وويليام توغي الى قائمة اللاعبين المشاركين في مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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