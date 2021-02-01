نقابات الأمن تقاضي المعتدين على الأمنيين، وتدعو منظوريها الي منع كل التحركات الغير مرخص فيها دون أي تهاون

باب نات -

أصدر الاثنين 1 فيفري، الاتحاد الوطني لنقابات الأمن العمومي بيانا على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها أعوان الأمن يوم 30 جانفي، بشارع الحبيب بورقيبة من طرف عدد من المحتجين.وأعلن اتحاد نقابات الأمن مقاضاة المعتدين ودعا منظوريه الي تعليق الخدمات الادارية لمدة أربعة ايام وتعليق تأمين الانشطة الثقافية والرياضية لمدة اسبوع.كما دعا منظوريه الي منع كل التحركات الاحتجاجية الغير مرخص فيها بالقانون وتطبيق القانون دون تهاون على المخالفين ومقاومة الشغب طبق القانون.وفي ختام بيانه دعا الاتحاد الي مواصلة ايقاف القائمين بأعمال الشغب والاعتداءات على الامنيين.