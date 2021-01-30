   Om Kalthoum - أقول ايه  

فيديو يكشف مدى انضباط قوات الامن أمام انفلات عدد من المحتجين‎

Photo Yassine Gaidi /AA
Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 20:03 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو يكشف انضباط قوات الامن أمام انفلات المحتجين.
وظهر المحتجون الذين نظموا وقفة احتجاجية في العاصمة وهم يعتدون جسديا ولفظيا بكلمات نابية عناصر مكافحة الشغب الذين اظهروا هدوء كبيرا.




واستمرت المظاهرة حوالي ثلاث ساعات ولم تشهد مواجهات مع الامن لكن المتظاهرين ألقوا قوارير بماء الجير على قوات الامن في شارع الحبيب بورقيبة كما قاموا برمي القاذورات والبيض على عناصر الأمن في مشهد أثار استياء كبيرا وهتفوا بعبارات استفزازية ضدهم الى جانب الشعارات المطالبة باطلاق سراح المحكومين والموقوفين .



وكان عدد من الشبان تظاهروا عشية اليوم السبت في ساحة حقوق الانسان وشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، مطالبين بإطلاق سراح محكومين في قضايا مخدرات بمدينة الكاف اعتبرت أحكامهم قاسية وموقوفين في الاحتجاجات الاجتماعية الاخيرة.


















Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219659

Karimyousef  (France)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 22h 34m |           
Il y a une réelle volonté de provoquer et d'agresser les forces de l'ordre en espérant que ces derniers répondent violemment.
Or les forces de l'ordre, en gardant leur sang froid,ont coupé l'herbe sous les pieds de la gauche qui cherchait désespérément à envenimer le climat politique et parle même de deuxième révolution.

Karimyousef  (France)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 21h 47m |           
اليسار يدعو الى التصعيد و الاستفزاز وهو يمني نفسه بأن يسقط أحد الشباب ميتا لتاجيج الوضع و استغلاله سياسيا ولكن الامن الجمهوري لم يسقط في الفخ و اظهر قمة في الانضباط و برودة الاعصاب

Essoltan  (France)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 20h 57m |           
Moi j'appelle ça " faiblesse de la police " , comment peut on tolérer ce genre de comportement d'une bande de sauvageons qui sèment la terreur et qui agressent les policiers , non la police "doit" faire son travail , point ...



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