فيديو يكشف مدى انضباط قوات الامن أمام انفلات عدد من المحتجين‎

باب نات -

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو يكشف انضباط قوات الامن أمام انفلات المحتجين.وظهر المحتجون الذين نظموا وقفة احتجاجية في العاصمة وهم يعتدون جسديا ولفظيا بكلمات نابية عناصر مكافحة الشغب الذين اظهروا هدوء كبيرا.واستمرت المظاهرة حوالي ثلاث ساعات ولم تشهد مواجهات مع الامن لكن المتظاهرين ألقوا قوارير بماء الجير على قوات الامن في شارع الحبيب بورقيبة كما قاموا برمي القاذورات والبيض على عناصر الأمن في مشهد أثار استياء كبيرا وهتفوا بعبارات استفزازية ضدهم الى جانب الشعارات المطالبة باطلاق سراح المحكومين والموقوفين .وكان عدد من الشبان تظاهروا عشية اليوم السبت في ساحة حقوق الانسان وشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، مطالبين بإطلاق سراح محكومين في قضايا مخدرات بمدينة الكاف اعتبرت أحكامهم قاسية وموقوفين في الاحتجاجات الاجتماعية الاخيرة.