في وحش الشاشة، "البطل القومي" رياض جراد يرفض الانتقادات لقيس سعيد ويغادر البلاتو

اعلن الاعلامي سمير الوافي ان كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد نزل ضيفا في برنامجه وحش الشاشة الا انه غادر البلاتو بعد مشادة كلامية مع احد الضيوف بسبب الرئيس قيس سعيّد.وخلال استضافته جدّد غوبلز الصّغيّر , مروّج قصّة الظرف المشبوه, اتهامه للسلطات الأمنية باختطافه وهرسلته اثر تصريحاته حول ما سماه مخطط اغتيال الرئيس مؤكدا وقوف جهة سياسية وراء "عملية الاختطاف".ورفض جراد الانتقادات الموجه لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأعلن انسحابه من البرنامج وهو يصرخ "قيس سعيد اشرف منهم الكل".