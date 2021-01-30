   Abdelhalim Hafed - أي دمعة حزن لا لا لا لا  

في وحش الشاشة، "البطل القومي" رياض جراد يرفض الانتقادات لقيس سعيد ويغادر البلاتو

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 14:07 قراءة: 0 د, 26 ث
اعلن الاعلامي سمير الوافي ان كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد نزل ضيفا في برنامجه وحش الشاشة الا انه غادر البلاتو بعد مشادة كلامية مع احد الضيوف بسبب الرئيس قيس سعيّد.
وخلال استضافته جدّد غوبلز الصّغيّر , مروّج قصّة الظرف المشبوه, اتهامه للسلطات الأمنية باختطافه وهرسلته اثر تصريحاته حول ما سماه مخطط اغتيال الرئيس مؤكدا وقوف جهة سياسية وراء "عملية الاختطاف".
ورفض جراد الانتقادات الموجه لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأعلن انسحابه من البرنامج وهو يصرخ "قيس سعيد اشرف منهم الكل".





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219638

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 15h 52m |           
شفت الفروخ

RIADH  (France)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 15h 14m |           
Les parasites sont toujours une source de dégoût , dans les médias, dans la politique et dans la société. Se faire une réputation sur le dos des autres est devenu la mode. Un peu comme ce gamin sur dos de saied, ou moussi sur dos de Bourguiba, Makhlouf, Harouni, Bhiri et cette clique sur dos de Ghannouchi, les autres sur le dos d’abdelnaceur, etc...



En continu

Toutes les news

السبت 30 جانفي 2021 | 17 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:14 17:45 15:21 12:40 07:23 05:54
23°
 23° % 31 :الرطــوبة
تونــس 13°
4.12 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
23°-1316°-1217°-1118°-1322°-11
  • Avoirs en devises
    22610,0

  • (29 jan)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,28877 DT        1$ =2,71372 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 jan)   787,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة