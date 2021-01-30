القيادي بالتيّار هشام العجبوني يتحسّر على الفخفاخ: توّا ولاو يقولو تضارب المصالح موش فساد آما الفخفاخ فاسد الي ان تثبت براءته

باب نات - تحسّر السبت 30 جانفي، القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني على رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ مجددا اتهامه لخصومه بشن حملة شرسة ضده خلال توليه لرئاسة الحكومة بحجة تضارب المصالح.
وقال العجبوني مستنكرا " توّا بكلّهم ولاّو يؤكدوا و يعاودوا و يلحّوا أنّ "تضارب المصالح ليس فساد". من أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس إلى معز المقدّم رئيس ديوان رئيس الحكومة اما كي قالها محمد عبو عالفخفاخ شنوا عليه حملة شرسة".
وتابع قائلا " الياس الفخفاخ فاسد إلى أن تثبت براءته و حتى قبل إحالة ملفّ الصفقات على القضاء، و نبيل القروي بريء إلى أن تثبت إدانته و يصدر في شأنه حكم بات".
وتأتي تدوينة العجبوني تعليقا بالأساس على تصريحات مدير ديوان رئيس الحكومة في قناة التاسعة والذي أكد ان وضعية تضارب المصالح لا تعني بالضرورة أن المعني بالأمر فاسد".
يذكر أن محمد عبو دافع في البداية بشدّة عن الفخفاخ الا انه وقبل مغادرة الحكومة أحال ملفه على القضاء وكان يعتبر ذلك من الانجازات التي قام بها خلال توليه وزارة مكافحة الفساد.
وقال العجبوني مستنكرا " توّا بكلّهم ولاّو يؤكدوا و يعاودوا و يلحّوا أنّ "تضارب المصالح ليس فساد". من أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس إلى معز المقدّم رئيس ديوان رئيس الحكومة اما كي قالها محمد عبو عالفخفاخ شنوا عليه حملة شرسة".
وتابع قائلا " الياس الفخفاخ فاسد إلى أن تثبت براءته و حتى قبل إحالة ملفّ الصفقات على القضاء، و نبيل القروي بريء إلى أن تثبت إدانته و يصدر في شأنه حكم بات".
وتأتي تدوينة العجبوني تعليقا بالأساس على تصريحات مدير ديوان رئيس الحكومة في قناة التاسعة والذي أكد ان وضعية تضارب المصالح لا تعني بالضرورة أن المعني بالأمر فاسد".
يذكر أن محمد عبو دافع في البداية بشدّة عن الفخفاخ الا انه وقبل مغادرة الحكومة أحال ملفه على القضاء وكان يعتبر ذلك من الانجازات التي قام بها خلال توليه وزارة مكافحة الفساد.
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