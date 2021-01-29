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مدير ديوان رئيس الحكومة "رئيس الدولة لا يريد إطالة أمد الأزمة"

Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 - 22:01 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - تحدث مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم في حوار عبر امواج اذاعة اي اف ام اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 عن مراسلة رئاسة الجمهورية من أجل تحديد موعد حتى يتولى الوزراء الجدد أداء اليمين الدستورية ويتسنى لهم مباشرة مهامهم.

وأوضح المقدم بأنه على يقين بأن رئيس الجمهورية على درجة عالية من المسؤولية التي تمنعه من إطالة أمد هذه الأزمة.







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