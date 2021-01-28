امرود كونسلتينغ " قيس سعيد في صدارة الرئاسية والدستوري الحر في التشريعية"

احتل رئيس الجمهورية قيس سعيد المرتبة الأولى في نوايا التصويت للرئاسية لشهر جانفي 2021 ب39 في المئة ثم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ب 17 في المئة والصافي سعيد في المرتبة الثالثة ب 10 في المئة ثم نبيل القروي ب 6 في المئة وعبد اللطيف المكي ب5 في المئة ثم المنصف المرزوقي ب 4 في المئة وسيف الدين مخلوف ب3 في المئة ثم يوسف الشاهد ولطفي المرايحي 2 بالمئة وعبد الفتاح مورو ومحمد عبو ومحسن مرزوق في المراتب الأخيرة ب 1 في المئة.وفي التشريعية تحصل الدستوري الحر على المرتبة الاولى ب 41 في المئة ثم النهضة ب19 في المئة والتيار الديمقراطي حل ثالثا بنسبة 8 في المئة ثم ائتلاف الكرامة ب 7 في المئة ثم حزب الصافي سعيد ب 5 في المئة.https://www.facebook.com/345369822323443/posts/1958907270969682/https://fb.watch/3iPOgw5faR/