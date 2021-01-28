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امرود كونسلتينغ " قيس سعيد في صدارة الرئاسية والدستوري الحر في التشريعية"

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 20:55 قراءة: 0 د, 40 ث
احتل رئيس الجمهورية قيس سعيد المرتبة الأولى في نوايا التصويت للرئاسية لشهر جانفي 2021 ب39 في المئة ثم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ب 17 في المئة والصافي سعيد في المرتبة الثالثة ب 10 في المئة ثم نبيل القروي ب 6 في المئة وعبد اللطيف المكي ب5 في المئة ثم المنصف المرزوقي ب 4 في المئة وسيف الدين مخلوف ب3 في المئة ثم يوسف الشاهد ولطفي المرايحي 2 بالمئة وعبد الفتاح مورو ومحمد عبو ومحسن مرزوق في المراتب الأخيرة ب 1 في المئة.

وفي التشريعية تحصل الدستوري الحر على المرتبة الاولى ب 41 في المئة ثم النهضة ب19 في المئة والتيار الديمقراطي حل ثالثا بنسبة 8 في المئة ثم ائتلاف الكرامة ب 7 في المئة ثم حزب الصافي سعيد ب 5 في المئة.
https://www.facebook.com/345369822323443/posts/1958907270969682/

https://fb.watch/3iPOgw5faR/


Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 219544

Observateur  (Canada)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 23h 31m |           
سبر آراء على المقاس ههههههه

Slimene  (France)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 23h 16m |           
@ BenMoussa.لفهم تفاصيل سبر الآراء يجب معرفة علمية خاصة في الرياضيات وهو أمر غير سهل

Ahmed01  (France)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 22h 50m |           
وهكذا تخطئ هذه الاستطلاعات مرّة أخرى ، بل هي أوهام حاطب ليل ! لأنها لا تضع النهضة في المقدمة

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 22h 49m |           
من المهم ان نعرف كل التفاصيل على عملية استطلاع الراي
الشريحة التي يقع استطلاع رايها على اي اساس يقع اختيارها وكيف يتم الاتصال بالهاتف او مباشرة وهل الاجوبة كتابية ام شفوية وهل يقع التسجيل الصوتي وهل يحتفظ به
ثم هل هناك رقابة داخلية وخارجية على عملية الاستطلاع
ثم من يمول عمليات استطلاع الراي

Slimene  (France)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 22h 19m |           
@Karimyoussef:En cas d’élections maintenant je pense que Abir Moussi gagnerait avec un score encore plus large tellement l’échec d’Ennahdha et consorts est total.Le problème est que Kaïs Saïd se méfie de Abir Moussi parce qu’il sent que Abir raflerait la mise!!

Karimyousef  (France)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 21h 29m |           
C'est du mensonge.
Si c'est la vérité pourquoi kais Saïd , abir Moussi et leurs alliés n'engagent pas des procédures pour dissoudre le parlement et refaire les législatives et les présidentielles s'ils sont sûrs de sortir vainqueurs



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