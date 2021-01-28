فيديواليوم: عبير موسي تصرخ في وجه كاتب عام البرلمان: "جاي بش تمسني..جاي بش تمسني ..رد بالك ما تمسنيش"

باب نات -

نشر الخميس 28 جانفي، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة فيديو تظهر فيه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال اجتماع رؤساء الكتل بالبرلمان.وكعادتها ظهرت عبير موسى وهي تحمل هاتفها الجوال لتسجيل مداولات الاجتماع وتخاطبها في الأثناء نائبة رئيس المجلس سميرة الشواشي قائلة "نحي التيليفون من فضلك" وسط تجاهلها من طرف عبير موسي.وتوجه كاتب عام البرلمان عادل الحنشي لعبير موسى واقترب ليطلب منها الاستجابة لرئيسة الجلسة وايقاف التصوير فصرخت في وجهه قائلة "جاي بش تمسني ..جاي بش تمسني...رد بالك...رد بالك ما تمسنيش" في الوقت الذي كان يخابها بكل هدوء دون لمسها.