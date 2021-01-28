قيس سعيّد يراسل الغنوشي ويعلمه بأنه لا يعترف بالنظام الداخلي للبرلمان كقانون وبالتالي عدم اعترافه بجلسة التحوير الوزاري

نشر الخميس 28 جانفي، موقع الشارع المغاربي نسخة من مراسلة وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بتاريخ 27 جانفي 2021 ردا على مراسلة كان قد تلقاها من البرلمان حول نتائج التصويت للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري.واشار الرئيس في مراسلته الي وجود خطأ في التاريخ في المراسلة التي تلقاها من البرلمان كما اشار الي عدم اعترافه بقانونية جلسة التحوير الوزاري باعتبار ان رىيس الجمهورية يعتبر انه طبق احكام الدستور ليس هناك أي موجب لعرض التحوير على البرلمان.وقال في مراسلته "النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة بل هو نص لتنظيم عمل المجلس ولم يرد فيه كما هو الشأن بالنسبة لسائر القوانين ما هو معلوم ومألوف منذ عقود…ان هذا النص يُطبّق كقانون من قوانين الدولة".