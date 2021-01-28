   Aballah Rwaished - رحلتي  

قيس سعيّد يراسل الغنوشي ويعلمه بأنه لا يعترف بالنظام الداخلي للبرلمان كقانون وبالتالي عدم اعترافه بجلسة التحوير الوزاري

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 12:08 قراءة: 0 د, 37 ث
نشر الخميس 28 جانفي، موقع الشارع المغاربي نسخة من مراسلة وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بتاريخ 27 جانفي 2021 ردا على مراسلة كان قد تلقاها من البرلمان حول نتائج التصويت للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري.

واشار الرئيس في مراسلته الي وجود خطأ في التاريخ في المراسلة التي تلقاها من البرلمان كما اشار الي عدم اعترافه بقانونية جلسة التحوير الوزاري باعتبار ان رىيس الجمهورية يعتبر انه طبق احكام الدستور ليس هناك أي موجب لعرض التحوير على البرلمان.


وقال في مراسلته "النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة بل هو نص لتنظيم عمل المجلس ولم يرد فيه كما هو الشأن بالنسبة لسائر القوانين ما هو معلوم ومألوف منذ عقود…ان هذا النص يُطبّق كقانون من قوانين الدولة".



Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 219513

Jaket  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h 56m |           
تو هذا معقول ؟وصلنا إلى هذه الدرجة من السخافات.؟وزراء تنتظر أداء اليمين لتباشر مهامها و الآخر يحكي على نعترف و مات نعترفش؟ مسكينة تونس

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h 40m |           
بصراحة ليس لهذه المشاكل حل سياسي الحل الوحيد هو طبيب نفساني وعلاج عند الرازي للفاروق !!!

Ryan81  ()  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h 39m |           
وما دخل التحوير في النظام الداخلي , رئيس حكومة حب يعمل تحوير , القانون يقلك أنو يلزم البرلمان يصادق على كل وزير يتبدل

Sarra2012  (United Kingdom)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h 39m |           
Est ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? il joue encore le rôle d'un spécialiste du droit constitutionnel invité par les infos de 20h sur elwataniya1 et non le rôle d'un président.

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h 37m |           
مسكينة تونس وشعبها قداش يعاني

Tresor  ()  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h 37m |           
يجب عرضه على الفحص الطبي ، ولو أنّي أشتمّ رائحة التّواطؤ مع الدولة العميقة .
في كل الحالات عزل هذا الرئيس أصبح ضرورة ملحّة للغاية .

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h 23m |           
تقول عليه المقيم العام متاع فرانسا عدو الدولة التونسية

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h 19m |           
فهمتشي حاجة ؟؟؟؟



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