المكي: فكونا من التنبؤات والفرضيات ودعوا امر الطرد المسموم للجهات المختصة

طالب القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الاعلاميين والسياسيين بترك التنبؤات والفرضيات بخصوص موضوع تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وطالب المكي بترك المجال للمختصين من الامنيين والخبراء والقضاء لكشف الحقيقة.
وكتب عبد اللطيف المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" حفظ الله تونس
أكبر من المحن
نظرا لخطورة الموضوع أرجو ألّا يستمر المسؤولون السياسيون والسياسيون والإعلاميون في الحديث والتحليل ووضع الفرضيات والتنبؤات قبل أن نسمع الحقائق والمعطيات من عند الجهات الأمنية والقضائية:
الأمن الرئاسي
والأمن الوطني
والقضاء
والخبراء المختصون في تحليل المواد،
عليهم مسؤولية وطنية كبيرة اليوم بالذات لِمَدّنا حقيقة الأمور وإعانة البلاد على معرفة الحقيقة وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
على كل السياسيين والاعلاميين واجب التحفظ حتى الحصول على المعطيات الدقيقة فالتحاليل السياسية تكون ادق وأفْيَد للبلاد بوجود المعطيات
علينا ان نكون أكبر من المحن"
وطالب المكي بترك المجال للمختصين من الامنيين والخبراء والقضاء لكشف الحقيقة.
وكتب عبد اللطيف المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" حفظ الله تونس
أكبر من المحن
نظرا لخطورة الموضوع أرجو ألّا يستمر المسؤولون السياسيون والسياسيون والإعلاميون في الحديث والتحليل ووضع الفرضيات والتنبؤات قبل أن نسمع الحقائق والمعطيات من عند الجهات الأمنية والقضائية:
الأمن الرئاسي
والأمن الوطني
والقضاء
والخبراء المختصون في تحليل المواد،
عليهم مسؤولية وطنية كبيرة اليوم بالذات لِمَدّنا حقيقة الأمور وإعانة البلاد على معرفة الحقيقة وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
على كل السياسيين والاعلاميين واجب التحفظ حتى الحصول على المعطيات الدقيقة فالتحاليل السياسية تكون ادق وأفْيَد للبلاد بوجود المعطيات
علينا ان نكون أكبر من المحن"
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