الأناضول -

خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع "إيلون ماسك" مؤسس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" الأمريكيتين، قضايا متعلقة بالتعاون في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الأربعاء، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وأكّد البيان أن أردوغان وماسك "بحثا قضايا متعلقة بالتعاون في مختلف المجالات، وخاصة تكنولوجيا الفضاء بين المؤسسات الحكومية والخاصة في تركيا".و"تيسلا" شركة للسيارات الكهربائية، أما "سبيس إكس" فتختص بصناعات هندسة الطيران والفضاء الجوي والرحلات الفضائية.وفي منشور له عبر تطبيقي "بيب" وتلغرام"، أوضح أردوغان أنه بحث مع ماسك التعاون في مختلف المجالات، وخاصة تكنولوجيا الفضاء بين مؤسسات القطاع العام والخاص في تركيا وشركة ماسك.وأضاف أردوغان: "سنواصل متابعة التطورات في بلادنا والعالم في مجال التكنولوجيا عن كثب، ودعم كل خطوة يتم اتخاذها في هذا المجال، من أجل جلب النفع لشعبنا".