نحو استئناف المسار التفاوضي بين وزارة التعليم العالي وممثلين عن الدكاترة المعطلين عن العمل

باب نات -

على اثر تعافيها من الاصابة بكوفيد 19 واستئنافها لمهامها، بادرت ألفة بن عودة الصيود وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاربعاء 27جانفي 2021 بدعوة وفد ممثل عن حاملي شهادة الدكتوراه المضربين عن الطعام والمعتصمين ببهو الوزارة.ووفق بلاغ للوزارة, تم التطرّق خلال هذا اللقاء إلى كافة مراحل معالجة الملف والنتائج التي أفضى اليها المسار التفاوضي المتواصل.وبعد تبادل المواقف والآراء، في هذا الخصوص، أكد الطرفان ضرورة استئناف المسار التفاوضي في أقرب الآجال بحضور جميع الأطراف المتدخلة من رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والإتحاد العام التونسي للشغل والطرف الممثل عن الدكاترة المعطلين عن العمل، بما يسمح بالتسريع في حلّ الاشكال.