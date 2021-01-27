   Abdelwahab - كيلوبترا  

عياض اللومي بعد اقرار التعديل الحكومي " قاللكم تشرشل مبروك وحظ اوفر لفريق الاخشيدي في الحلقات المقبلة"

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 07:24 قراءة: 0 د, 21 ث
بعد اقرار التعديل الوزاري دون القيادي في حزب قلب تونس تدوينة سخر فيها من حلفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وياتي ذلك ردا منه على الحملة التي طالته بعد ان نسب في البرلمان مقولة للمفكر ابن خلدون الى الزعيم البريطاني وينستن تشترشل.


وكتب اللومي في صفحته الرسمية على الفايسبوك ما يلي:

"قاللكم تشرشل مبروك وحظ اوفر لفريق الاخشيدي في الحلقات المقبلة"








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