عياض اللومي بعد اقرار التعديل الحكومي " قاللكم تشرشل مبروك وحظ اوفر لفريق الاخشيدي في الحلقات المقبلة"

"قاللكم تشرشل مبروك وحظ اوفر لفريق الاخشيدي في الحلقات المقبلة"

بعد اقرار التعديل الوزاري دون القيادي في حزب قلب تونس تدوينة سخر فيها من حلفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد.وياتي ذلك ردا منه على الحملة التي طالته بعد ان نسب في البرلمان مقولة للمفكر ابن خلدون الى الزعيم البريطاني وينستن تشترشل.