   Om Kalthoum - الأطلال  

عبير موسي: قيس سعيّد أصبح يتصرف كرئيسة كتلة برلمانية ولم يعد محايدا

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 13:27 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - انتقدت الثلاثاء 27 جانفي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما وصفته بزج رئاسة الجمهورية في الصراعات السياسية وذلك في تعليقها على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي شهد تجاذبات بين اقطاب السلطة.

وقالت عبير موسي خلال مداخلتها في جلسة منح الثقة للوزراء الجدد " مجلس الأمن القومي أصبح يستعمل لأغراض سياسية"، مضيفة " رئيس الجمهورية ترشح مستقل وأصبح اليوم يتصرف وكأنه رئيس كتلة برلمانية".


وتابعت عبير موسي " مجلس الأمن القومي خط أحمر ومن يريد تصفية حساباته السياسية عليه أن يصفيها بعيدا عن المؤسسات التي يفترض أن تكون محايدة".




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