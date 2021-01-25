غازي الشواشي: حكومة المشيشي فاقدة للشرعية والمشروعية ولن نصوّت لفائدة التحوير الوزاري

باب نات -

قال الاثنين 25 جانفي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، ان حكومة هشام المشيشي فاقدة للشرعية والمشروعية وأن حكومة التكنوقراط بدعة وكذبة كبرى.وأضاف أنه لا يمكن لحكومة المشيشي ان تنتج أو تقدم أي شيء للتونسيين لأنها داخلة في الربح خارجة من الخسارة وقال "حكومة المشيشي لا برامج ولا رؤيا ولا مشروع والدليل بعد 4 أشهر تحوير وزاري لتغيير 40 بالمائة من الحكومة".واتهم الشواشي رئيس الحكومة بالمغالطة والتحيل على التوانسة والادعاء بأنه سيحافظ على فلسفة الحكومة المستقلة لكنه قام بتحوير حكومي سياسي متخفى معلنا ان الكتلة الديمقراطية لن تصوت لفائدة هذا التحوير.