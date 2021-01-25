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غازي الشواشي: حكومة المشيشي فاقدة للشرعية والمشروعية ولن نصوّت لفائدة التحوير الوزاري

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 16:21 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - قال الاثنين 25 جانفي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، ان حكومة هشام المشيشي فاقدة للشرعية والمشروعية وأن حكومة التكنوقراط بدعة وكذبة كبرى.

وأضاف أنه لا يمكن لحكومة المشيشي ان تنتج أو تقدم أي شيء للتونسيين لأنها داخلة في الربح خارجة من الخسارة وقال "حكومة المشيشي لا برامج ولا رؤيا ولا مشروع والدليل بعد 4 أشهر تحوير وزاري لتغيير 40 بالمائة من الحكومة".


واتهم الشواشي رئيس الحكومة بالمغالطة والتحيل على التوانسة والادعاء بأنه سيحافظ على فلسفة الحكومة المستقلة لكنه قام بتحوير حكومي سياسي متخفى معلنا ان الكتلة الديمقراطية لن تصوت لفائدة هذا التحوير.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219320

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 16h 30m |           
قال : وأنّ حكومة التكنوقراط بدعة كبرى. عاد التيّار هو إلّي طلع بالطلعة. ألم يعارض التيّار الحبيب الجملي وصرّح بأن رئيس الحكومة لا بدّ وان يكون من التكنوقراط لأنّ النهضة لم تفز بأغلبية محترمة ؟



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