رئيس الجمهورية يتنقّل إلى منزل محرزية العبيدي ويؤدي واجب العزاء

تنقل اليوم الأحد 24 جانفي 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى منزل الفقيدة محرزية العبيدي، أين قام بتأدية واجب العزاء لأفراد عائلتها.يذكر أن النائبة محرزية العبيدي كانت قد توفيت يوم الجمعة 22 جانفي في فرنسا، ووصل جثمانها إلى تونس أمس، في حين أقيمت مراسم الدفن اليوم الأحد بحضور عدد من الوجوه السياسية.وكانت الفقيدة خضعت منذ شهر نوفمبر الماضي، إلى متابعة طبية مكثفة استدعتها وضعيتها الصحية حيث تم نقلها الى فرنسا لتلقي العلاج اين وافتها المنية فجر يوم الجمعة .والتحقت العبيدي بمجلس نواب الشعب في هذه الدورة النيابية في مارس 2020 في اطار سد شغور اثر تعيين النائب ورئيس القائمة لدائرة نابل 2 عن حركة النهضة احمد قعلول في خطة وزير الشباب والرياضة وتولت النائبة الأولى منصب النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 وهي مترشحة عن دائرة فرنسا 1 .كما ترشحت محرزية العبيدي في الانتخابات التشريعية 2014 /2019 بدائرة نابل 2 عن حركة النهضة وفازت بمقعد بالبرلمان وتولت رئاسة لجنة شؤون المراة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين