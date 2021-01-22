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الدهماني: عصابات التونيسار موش بش يخلّيو الفة الحامدي تخدم و هي بش تقعد تفضح في الخنّار"

Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 - 08:26 قراءة: 0 د, 24 ث
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج اذاعة " أي اف ام" ان العصابات في وسط الخطوط التونسية لن يسمحوا للرئيس المديرة العام الفة الحامدي بالعمل.
وأضافت سنية الدهماني " عصابات تريد إبقاء كل شيئ على ما هو عليه خدمة لمصالحهم وهو ما سيؤدي في النهاية الى إفلاس الشركة".
وتابعت سنية الدهماني " ما يعجبني في الفة الحامدي انها تعمل على فضح " الخنار" لان من قبلها " كلاو طريحة وخرجو ساكتين".






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219155

Aziz75  (France)  |Vendredi 22 Janvier 2021 à 08h 47m |           
المشكلة أنكم تعرفون حق المعرفة من هو الفاسد و لا تحركون ساكنا. عليكم أن تسموا الأشياء بأسمها. إن أردتم الإصلاح في أي مكان من البلاد ،أن تقفوا صفا واحدا ضد المخربين. ليس هناك طريق آخر. الحق بين و الباطل بين،فأحسنوا الأختيار. و الضرب على أيد المفلسين بشدة و قوة و لا تأخذكم فيهم رحمة.



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