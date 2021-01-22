الدهماني: عصابات التونيسار موش بش يخلّيو الفة الحامدي تخدم و هي بش تقعد تفضح في الخنّار"

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج اذاعة " أي اف ام" ان العصابات في وسط الخطوط التونسية لن يسمحوا للرئيس المديرة العام الفة الحامدي بالعمل.وأضافت سنية الدهماني " عصابات تريد إبقاء كل شيئ على ما هو عليه خدمة لمصالحهم وهو ما سيؤدي في النهاية الى إفلاس الشركة".وتابعت سنية الدهماني " ما يعجبني في الفة الحامدي انها تعمل على فضح " الخنار" لان من قبلها " كلاو طريحة وخرجو ساكتين".