توزر: النظر فى امكانية إقرار مساعدات لأصحاب محلات الصناعات التقليدية والعربات السياحية لمجابهة أزمة السياحة

تم خلال جلسة عمل جمعت اليوم الخميس ممثلين عن أصحاب محلات الصناعات التقليدية والعربات السياحية في ولاية توزر ووالي الجهة بوزير السياحة، النظر امكانية إقرار مساعدات ظرفية لهذه القطاعات المتضررة من أزمة القطاع السياحي وانقطاع توافد السياح على الجهة على خلفية انتشار جائحة "كورونا"، وفق ما افاد به رئيس نقابة أصحاب محلات الصناعات التقليدية محمد نصر (وات).وبين نصر في توضيح ل(وات) أنه تم تقديم الطلب لوزير السياحة الذي وعد بالنظر فيه في أقرب الآجال، الى جانب تدارس وضعية قطاعي محلات الصناعات التقليدية والعربات السياحية كأنشطة متضررة بصفة مباشرة من الأزمة، ولاحظ أن المساعدة ستكون ظرفية لفائدة هذه القطاعات حتى تتمكن من مواصلة نشاطها باعتبار أن الجائحة ما تزال متواصلة وهي قطاعات تشغل عددا هاما من الناشطين.وتنتظر هذه القطاعات، وفق رئيس جمعية أصحاب العربات السياحية محمد الصالح العكوري، موافقة وزارة السياحة مراعاة الظروف الاجتماعية للناشطين في القطاع الذين تضرروا، واكد أن الجمعية ستتابع مدى جدية تنفيذ هذه القرارات، ملاحظا أن الوزارة وعدت بتمكينهم من مساعدة مالية لمدة ستة أشهر الى حين تحسن الوضع الوبائي الذي كان انعكاسه سلبيا على نشاطهم.