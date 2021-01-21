في حقه 20 منشور تفتيش وشارك في اعمال التخريب الليلية "ولد العود" في قبضة عدلية قرطاج

باب نات -

تمكن ليلة أمس أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بقرطاج من القبض على المنحرف " م . س " من مواليد 1990 معروف بكنية "ولد العود " صادرة في شأنه 20 منشور تفتيش في قضايا براكاجات وترويج مخدرات..وقد تم حجز سيف كبير الحجم كان يتسلح به ويستغله في أعماله الاجرامية ..بالتحري معه تبين انه شارك في اعمال التخريب والشغب الليلية التى جدت بالكرم ...كما تبين انه بعلاقة في جرائم في مجال بيع المخدرات والخمور ..باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض..