طبرقة- حجز 32 كلغ من مخدر "زطلة"

تمكنت وحدات المنطقة البحرية بطبرقة يوم 18 جانفي 2021، من حجز كيس بلاستيكي لفظته أمواج البحر، يحتوي على 290 صفيحة من مخدر القنب الهندي"زطلة" ، يبلغ وزنها الجملي 32,610 كلغ.كما تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمكان، من القبض على شخص من أجل تعمده محاولة إخفاء الكيس بإحدى الغابات المتاخمة للشاطئ.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.