   Hezb Latif - ابتهالات  

اليعقوبي: "إذا تمّ ايقاف الدروس مجدّدا فلا يمكن الحديث عن سنة دراسية"

Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 13:39 قراءة: 0 د, 39 ث
افاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، إنه إذا تقرر تمديد تعليق الدروس فإنه لا يمكن الحديث مجددا عن سنة دراسية.

وفي تصريح لاذاعة موزاييك افاد اليعقوبي أن قرار تعليق الدروس كان خطأ فادحا، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا القرار دون الحجر الصحي الشامل لا يؤدي إلى كسر تفشي العدوى بفيروس كورونا بالوسط المدرسي.


وتابع ''تمديد تعليق الدروس مرة أخرى خارج إطار إجراءات قوية وصارمة من قبيل الحجر الصحي الشامل سيكون جريمة ترتكب في حق السنة الدراسية''.

واكد، اليعقوبي أن الزمن لم يعد يسمح باستكمال البرنامج الدراسي على هناته ونقائصه''، وفق قوله.

وبشأن فرضية النظام السداسي، قال لسعد اليعقوبي إن هذه الفرضية أصبحت تفرض نفسها ويجب دراستها من كل الزوايا ومراعاة مصلحة التلاميذ والتحصيل العلمي.




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