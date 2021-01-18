     

رئيس الجمهورية ينبه الشباب التونسي ممن يتحرك في الظلام ويوظفهم لبث الفوضى

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 18:09 قراءة: 0 د, 44 ث
باب نات - أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 18 جانفي 2021 زيارة إلى حي الرفاه بالمنيهلة حيث تحادث مع مجموعة من المواطنين من متساكني المنطقة.
ووفق بلاغ لقرطاج, توجه رئيس الجمهورية بكلمة أمام مقر معتمدية المنيهلة دعا فيها الحاضرين ومن خلالهم كل الشباب التونسي إلى ألا يتعرضوا لأي كان لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته.




وأكد رئيس الدولة مجددا على حق الشعب التونسي في الشغل والحرية وفي الكرامة الوطنية منبها الشباب، في المقابل، ممن يسعى بكل الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم وهو لا يتحرك إلا في الظلام وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا إلى تحقيقها.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218931

Citoyenlibre  (France)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 19h 33m |           
Des personnes sans masques ,quant à la distanciation n'en parlons pas



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