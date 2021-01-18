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عبد اللطيف المكي: لا بد أن نعرف من يقف وراء عمليات النهب والتخريب

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 09:03 قراءة: 0 د, 21 ث
نشر وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي تدوينة تساءل من خلالها حول من يقف وراء عمليات النهب والتخريب الليلية التي تشهدها عدة مناطق في ولايات مختلفة.

وكتب المكّي: "أعمال النهب والتخريب وإرهاق قوات الأمن جرح في جبين الوطن وفي جبين كل محتج سلمي من اجل اوضاعه. كلنا مع قواتنا الامنية في انقاذ القانون و حماية الأرواح و الممتلكات، لا بد ان نعرف من يقف وراء عمليات النهب و التخريب".





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