عبد اللطيف المكي: لا بد أن نعرف من يقف وراء عمليات النهب والتخريب

نشر وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي تدوينة تساءل من خلالها حول من يقف وراء عمليات النهب والتخريب الليلية التي تشهدها عدة مناطق في ولايات مختلفة.وكتب المكّي: "أعمال النهب والتخريب وإرهاق قوات الأمن جرح في جبين الوطن وفي جبين كل محتج سلمي من اجل اوضاعه. كلنا مع قواتنا الامنية في انقاذ القانون و حماية الأرواح و الممتلكات، لا بد ان نعرف من يقف وراء عمليات النهب و التخريب".