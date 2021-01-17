القيروان: إيقاف أكثر من 15 شخص أثناء التصدّي لأعمال شغب ليلية

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 22:40 قراءة: 0 د, 19 ث
تم مساء يوم الأحد ايقاف أكثر من 15 نفرا من اعمار مختلة من قبل الوحدات الامنية بالقيروان أثناء حملات التصدي لعمليات حرق العجلات و إثارة الشغب في عدد من شوارع وانهج مدينة القيروان كما تم حجز كميات هامة من العجلات المطاطية و مفرقعات كانت ستستخدم في أعمال تخريبية.

ويذكر انه أصيب عدد من الاعوان باصابات طفيفة أثناء تدخلهم في تفريق المحتجين.


المصدر - صبرة أفأم

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