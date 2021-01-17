القيروان: إيقاف أكثر من 15 شخص أثناء التصدّي لأعمال شغب ليلية

تم مساء يوم الأحد ايقاف أكثر من 15 نفرا من اعمار مختلة من قبل الوحدات الامنية بالقيروان أثناء حملات التصدي لعمليات حرق العجلات و إثارة الشغب في عدد من شوارع وانهج مدينة القيروان كما تم حجز كميات هامة من العجلات المطاطية و مفرقعات كانت ستستخدم في أعمال تخريبية.ويذكر انه أصيب عدد من الاعوان باصابات طفيفة أثناء تدخلهم في تفريق المحتجين.المصدر - صبرة أفأم