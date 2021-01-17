ميناء حلق الواديإحباط محاولة تهريب 1070 غرام من الكوكايين و1396حبة مخدرة نوع سوبيتاكس

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 16:56 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات من مادتي الكوكايين والسوبيتاكس مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيء بسيارة مواطن أجنبي قادم إلى تونس من ميناء جنوة الإيطالي.

وتتمثل تفاصيل العملية في تقدم المسافر المذكور إلى فرقة الديوانة لتفتيش المسافرين بالميناء للقيام بالإجراءات الديوانية للدخول إلى التراب التونسي على متن سيارته التي باخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على 1070 غرام من مخدر الكوكايين و1396 حبة مخدرة نوع سوبيتاكس مخفية داخل مخبأ مهيء اسفل السيارة وتحت المقاعد الخلفية والامامية للسيارة.


تم تحرير محضر في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218847

Essoltan  (France)  |Dimanche 17 Janvier 2021 à 17h 10m |           
Chapeau à la BALANCE qui a servi dans cette affaire ...



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