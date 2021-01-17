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لطفي العماري: عنّا رئيس على مراد الله لا يبل لا يعلّ... كل مرة يخبطنا بخطاب ويرجع يرقد في القصر

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 11:19 قراءة: 0 د, 33 ث
انتقد الاعلامي لطفي العماري في مداخلة عبر امواج راديو ماد رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا بأنه غير قادر على إدارة قسم فما بالك بالدولة.

وأضاف العماري " هذا الرئيس ظهر انه لا يملك رؤية وان وجوده مثل عدمه متابعا " عنا رئيس على مراد الله لا يبل لا يعل كل مرة يخبطنا بخطاب ويرجع يرقد في القصر".


وتابع لطفي العماري " انتخبتم قيس سعيد ماذا فعل لكم سوى اطلاق تهديدات غريبة لا يفهم منها شيئ مضيفا " هو الآن في القصر حتى يغير الله احوالنا".
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