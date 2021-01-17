لطفي العماري: عنّا رئيس على مراد الله لا يبل لا يعلّ... كل مرة يخبطنا بخطاب ويرجع يرقد في القصر

انتقد الاعلامي لطفي العماري في مداخلة عبر امواج راديو ماد رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا بأنه غير قادر على إدارة قسم فما بالك بالدولة.
وأضاف العماري " هذا الرئيس ظهر انه لا يملك رؤية وان وجوده مثل عدمه متابعا " عنا رئيس على مراد الله لا يبل لا يعل كل مرة يخبطنا بخطاب ويرجع يرقد في القصر".
وتابع لطفي العماري " انتخبتم قيس سعيد ماذا فعل لكم سوى اطلاق تهديدات غريبة لا يفهم منها شيئ مضيفا " هو الآن في القصر حتى يغير الله احوالنا".
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وأضاف العماري " هذا الرئيس ظهر انه لا يملك رؤية وان وجوده مثل عدمه متابعا " عنا رئيس على مراد الله لا يبل لا يعل كل مرة يخبطنا بخطاب ويرجع يرقد في القصر".
وتابع لطفي العماري " انتخبتم قيس سعيد ماذا فعل لكم سوى اطلاق تهديدات غريبة لا يفهم منها شيئ مضيفا " هو الآن في القصر حتى يغير الله احوالنا".
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