ديلو تفاعلا مع مخلوف: بيان رئيس البرلمان ليس بيانا حزبيا..لم تُستشر فيه النهضة ولا علاقة له لا بالغدر او الوفاء بل بإدارة الأزمات

باب نات - قال السبت 16 جانفي، القيادي بحركة النهضة سمير ديلو ان بيان رئيس البرلمان الصادر الجمعة 15 جانفي حول ادانة العنف ليس بيانا حزبيا.
واشار ديلو تفاعلا مع تصريحات سيف مخلوف بأن البيان صدر عن رئيس البرلمان ولم تستشر فيه كتلة النهضة ولا مؤسساتها مذكرا ان النهضة سبق لها ادانة العنف وطالبت بفتح تحقيق.
وأفاد بأن بيان رئيس البرلمان خضع لاجتهاد قابل للنقاش في توقيته ومضمونه وصياغته ومدى دقة تطابقه مع تقرير لجنة التحقيق.
وتابع ديلو تعليقا على تصريحات سيف مخلوف "البيان لا يتعلق لا بالغدر او الوفاء بل بادارة ازمة تفاقمت وأصبحت تنذر بتطورات خطيرة" في اشارة على الارجح الي الاعتصام بالبرلمان وتعطيل عمل المجلس.
يذكر ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي أصدر بيانا ادان فيه ما وصفه العنف المادي الصادر عن بعض نواب ائتلاف الكرامة ما اعتبره الناطق الرسمي باسم الائتلاف طعنة في الظهر قبل ان يعلن فض أي تحالف مع النهضة.
واشار ديلو تفاعلا مع تصريحات سيف مخلوف بأن البيان صدر عن رئيس البرلمان ولم تستشر فيه كتلة النهضة ولا مؤسساتها مذكرا ان النهضة سبق لها ادانة العنف وطالبت بفتح تحقيق.
وأفاد بأن بيان رئيس البرلمان خضع لاجتهاد قابل للنقاش في توقيته ومضمونه وصياغته ومدى دقة تطابقه مع تقرير لجنة التحقيق.
وتابع ديلو تعليقا على تصريحات سيف مخلوف "البيان لا يتعلق لا بالغدر او الوفاء بل بادارة ازمة تفاقمت وأصبحت تنذر بتطورات خطيرة" في اشارة على الارجح الي الاعتصام بالبرلمان وتعطيل عمل المجلس.
يذكر ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي أصدر بيانا ادان فيه ما وصفه العنف المادي الصادر عن بعض نواب ائتلاف الكرامة ما اعتبره الناطق الرسمي باسم الائتلاف طعنة في الظهر قبل ان يعلن فض أي تحالف مع النهضة.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 218788