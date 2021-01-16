غازي الشواشي: الداخلية تتنصت على وزراء الفخفاخ ومحمد عبو يريد اعتماد وسائل غير دستورية

قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي في حوار ببرنامج " وحش الشاشة" الذي سيبث على قناة التاسعة الاحد ان جهات في وزارة الداخلية تنصتت على وزراء في حكومة الياس الفخفاخ وحتى نواب ورجال اعمال.وفي موضوع اخر قال غازي الشواشي " ان ما يطرحه مؤسس التيار محمد عبو بخصوص التغيير غير مقبول لان فيه وسائل غير دستورية مشيرا بان التغيير يجب ان يكون عقلانيا".واكد غازي الشواشي انه يفضل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.يذكر أن الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد السابق محمد عبو، أكد أنه مع نشر قوات الجيش الوطني في كل المدن بإذن من القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأضاف محمد عبو، خلال استضافته، في إذاعة "شمس اف ام"، في الشهر الماضي , أن رئيس الجمهورية يمكنه النظر بمعية وزير الداخلية في وضع الاشخاص الذين يمثلون خطرا على الدولة تحت الإقامة الجبرية إلى حين عودة القضاء.