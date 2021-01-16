كاتب عام النقابة الأساسية لمستشفى الرازي يكشف حقيقة ما يروّج حول القاضي المكي بن عمار

باب نات -

ترددت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك اخبار مفادها اقدام القاضي المكي بن علي على الانتحار داخل أحد اقسام مستشفى الرازي شنقا بعد أن علم بوفاة والده الذي دفن أمس ولم يتمكن من رؤيته بسبب ايقافه وايداعه السجن على خلفية اتهامه بنشر اخبار زائفة حول ما يعرف بقضية القمح المسرطن وحرق الحبوب بالشمال الغربي ..وباتصالنا بكمال بن رحال الكاتب العام للنقابة الأساسية بمستشفى الرازي نفى الخبر وكشف ان المكي بن عمار عالج فعلا في المستشفى منذ عام ونيف وانه غادره باذن قضائي بعد أن تم ايوائه لفترة لعلاجه نفسيا ...من جهتها اكدت محاميته منجية بالحاح عمر لباب نات اليوم ان منوبها مقيم بسجن برج العامري منذ 9اشهر وقد تقدمت وبقية اعضاء هيىة الدفاع بمطلب للقضاء لتمكينه من رؤية والده المتوفى وحضور مراسم جنازته الا انه تم رفض الطلبمشيرة الى انهم اخفوا عليه أمر وفاة والدته مؤكدة ان منوبها يتعرض للتعذيب والعنف والهرسلة داخل السجن مستغربة عن الهدف من اخباره من ان والده قد توفى موضحة ان موكلها موقوف منذ 9اشهر ظلما ولم تتم محاكمته إلى حد هذه اللحظة ...يذكر أنه سنة 2016 وتبعا لتعهد النيابة العمومية بقفصة بمقتضى إحالة من وزير العدل والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة بالتتبع العدلي ضد القاضي المكي تم رفع الحصانة عنه من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدليوكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بقفصة ذكر في بلاغ إعلامي حينها أسباب الاحالة وهي من أجل ارتكابه أفعالا بالغة الخطورة من شأنها النيل من شرف المهنة والإضرار بالصالح العام وبمصداقية الأحكام القضائية .وبين أنه تم فتح بحث تحقيقي بالمكتب الثاني بعد استيفاء الأبحاث الأولية التي تعهدت بها فرقة الشرطة العدلية بقفصة التي تعهدت بالموضوع بحضور ممثل النيابة وأسفرت عن حجز أموال ووثائق هامة وخطيرة.وتم حينها إصدار بطاقة إيداع بالسجن المدني بقفصة في حق القاضي المذكور .