أنا يقظ: أقل من 4 أيام عن الآجال القصوى لتجميد أموال بن علي وأقاربه في سويسرا

أكدت منظمة أنا يقظ اليوم الجمعة 15 جانفي 2021، أنه أقل من 4 أيام فقط تفصل عن آجال التجميد القصوى القانونية لأموال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا.ونبهت المنظمة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه بانقضاء هذه الآجال ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن هذه الأموال والأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق.- محاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجميد والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة؛- التعاون مع السلطات السويسرية لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 منتصف الليل وذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد؛- التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد آجال تقديم المستندات و الأحكام القضائية الباتة بغاية استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011؛- التعامل الجدي مع الملفات القضائية لتلافي الأخطاء السابقة؛- تقديم خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والتي تم إحداثها تحت إشراف رئاسة الجمهورية.