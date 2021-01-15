     

مخلوف: الغنوشي طعننا في الظهر ونحن حل من التوافقات معه ولن نسمح نصوت على التحوير الوزاري

Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 - 19:25 قراءة: 0 د, 31 ث
ندد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، ببيان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أدان فيه بعنف عدد من نواب الائتلاف ضدّ عدد من نواب الكتلة الديمقراطية .

وقال مخلوف في مداخلة على قناة التاسعة "الغنوشي طعننا في الظهر وغدرنا ونحن الآن في حلّ من أي توافق ولن نصوّت على التدابير الاستثنائية خلال جلسة يوم الثلاثاء ولن نصوّت على أي تحوير وزاري وهذه لحظة فارقة في علاقتنا معه".


وقال إنّ الائتلاف سيصدر بيانا في الغرض للرد على موقف الغنوشي مجددا نفيه لاعتداء نواب الكرامة على أنور بالشاهد وبقية نواب الكتلة الديمقراطية.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218755

LEDOYEN  (Tunisia)  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 19h 44m |           
Sahha ennoum....maintenant tu te rends compte qu'il est pret à pacter avec le diable pour ses intérêts



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 15 جانفي 2021 | 2 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:00 17:29 15:07 12:36 07:31 06:00
13°
 15° % 54 :الرطــوبة
تونــس 11°
6.17 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
15°-1114°-914°-816°-1015°-8
  • Avoirs en devises
    22816,8

  • (15 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 jan)   2497,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة