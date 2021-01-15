مخلوف: الغنوشي طعننا في الظهر ونحن حل من التوافقات معه ولن نسمح نصوت على التحوير الوزاري

ندد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، ببيان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أدان فيه بعنف عدد من نواب الائتلاف ضدّ عدد من نواب الكتلة الديمقراطية .
وقال مخلوف في مداخلة على قناة التاسعة "الغنوشي طعننا في الظهر وغدرنا ونحن الآن في حلّ من أي توافق ولن نصوّت على التدابير الاستثنائية خلال جلسة يوم الثلاثاء ولن نصوّت على أي تحوير وزاري وهذه لحظة فارقة في علاقتنا معه".
وقال إنّ الائتلاف سيصدر بيانا في الغرض للرد على موقف الغنوشي مجددا نفيه لاعتداء نواب الكرامة على أنور بالشاهد وبقية نواب الكتلة الديمقراطية.
وقال مخلوف في مداخلة على قناة التاسعة "الغنوشي طعننا في الظهر وغدرنا ونحن الآن في حلّ من أي توافق ولن نصوّت على التدابير الاستثنائية خلال جلسة يوم الثلاثاء ولن نصوّت على أي تحوير وزاري وهذه لحظة فارقة في علاقتنا معه".
وقال إنّ الائتلاف سيصدر بيانا في الغرض للرد على موقف الغنوشي مجددا نفيه لاعتداء نواب الكرامة على أنور بالشاهد وبقية نواب الكتلة الديمقراطية.
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 218755