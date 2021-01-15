     

الكتلة الديمقراطية تقرّر رفع الاضراب بعد اصدار راشد الغنوشي بيانا يدين العنف الذي صدر عن بعض نواب ائتلاف الكرامة

Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 - 18:25 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - أعلن الجمعة 14 جانفي، النائب عن الكتلة الديمقراطية زياد الغناي أن الكتلة قررت رفع اضرابها الذي بدأته منذ أكثر من شهر للمطالبة باصدار بيان يدين العنف.

ويأتى اعلان الكتلة رفع الاضراب اثر البيان الذي صدر عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي والذي أدان فيه ما وصفه العنف المادي الذي صدر عن بعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة واعتبر أن ما مارسوه سابقة خطيرة يجب أن لا تتكرّر.




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