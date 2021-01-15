الإثنين 18 جانفي انطلاق العمل بنظام التداول والتناوب وعن بعد في "الوظيفة العمومية"

ينطلق بداية من يوم الإثنين 18 جانفي الحالي وإلى غاية 24 من نفس الشهر العمل بنظام يعتمد فريقين (من الاثنين الى الجمعة) بالتناوب يوما بيوم وبالتداول بين أعوان الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية اليوم الجمعة.وأفاد البلاغ بأنه يمكن التمديد في هذا النظام أو إيقاف العمل به بناء على بلاغات لاحقة.واستثنى هذا الإجراء، أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية وكذلك أعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة.كما أوضح البلاغ أنه سيتم توزيع الفرق بمقتضى مذكرة عمل داخلية صادرة عن رئيس الهيكل الاداري المعني، على أن لا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة.ووفق ذات المصدر، تلتزم مختلف الإدارات بواجب ضمان استمرارية المرافق العمومية وحسن آدائها وتقر نظام العمل عن بعد حسب الامكانيات المتاحة ويمكن لها الدعوة للعمل الحضوري كلما استوجبت الحاجة.وأضاف أن نظام العمل بالمؤسسات والمنشآت الهيئات العمومية يخضع لقرارات رؤسائها بعد اعلام وزارة الاشراف القطاعي عند الاقتضاء، ويمكن اعتماد النظام موضوع هذا البلاغ وفق نفس الشروط والاجراءات، باستثناء المؤسسات والمنشآت التي تقدم خدمات حيوية والمؤسسات العاملة في مجال النقل العمومي والتطهير والتصرف في النفايات والنظافة.وتأتي هذه الاجراءات في إطار مواجهة سرعة انتشار فيروس كورونا، وترجمة للاجراءات المتخذة من قبل اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، التي أقرت أيضا حجرا صحيا شاملا من الخميس 14 جانفي إلى غاية الأحد 17 جانفي الجاري.